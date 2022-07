Palazzolo (SR). Incidente autonomo nella notte: un 27enne alla guida di una moto ha perso la vita

Incidente mortale autonomo nella notte: un giovane di 27 anni alla guida di una moto ha perso la vita

È accaduto poco prima della mezzanotte in contrada Baulì, sulla provinciale per Canicattini, chiamata Maremonti, nel Siracusano. La vittima è Gabriele Vitolo di 27 anni, originario di Palazzolo Acreide. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Si tratterebbe quindi di un incidente autonomo nel quale il giovane è deceduto nonostante i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita.

Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, si stringe al dolore della famiglia: “Ragazzo mio quando accadono queste cose – scrive sui social il primo cittadino – riusciamo solo a balbettare poche parole sul come è stato, sul come non è stato, su di era la colpa e su di chi non lo era, finiamo quasi sempre nel pronunciare mah, la vita è questa. Viviamo l’intera vita illudendoci che la vita non sia questa, ma purtroppo lo è. Stasera quando ti sei fatto male, a farti le prime carezze e confortarti perché tu questa terra non la volevi lasciare, era il tuo papà. Ragazzo mio, siccome io credo che la vita non finisca su questa terra, ogni tanto quando ti ricordi di me mandamelo quel tuo sorriso birichino. Ti abbraccio monello, ti do un bacetto sulla guancia. La terra in questa estate torrida aveva bisogno di pioggia e non delle nostre lacrime”.