Palermo, 17 dicembre Astoria Palace Hotel: Premio Eccellenza ai Professionisti dell’Ospitalità e dell’Hôtellerie 2022

Premio Eccellenza ai Professionisti dell’Ospitalità e dell’Hôtellerie 2022 all’Astoria Palace Hotel di Palermo il 17 dicembre ore 10:00 presso la “Sala degli Aragonesi” con la presenza del Sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla e dei rappresentanti delle imprese alberghiere associate su tutto il territorio nazionale



Si tratta della prima edizione del premio “Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2022”, ideato e organizzato da C.S.T.M. Accademia degli Studi Turistici e Manageriali,dedicato alle eccellenze nel settore dell’ospitalità e la promozione turistico alberghiera, con una concezione maggiormente sfaccettata per valorizzare e gratificare al meglio l’impegno dei professionisti del settore turismo.

E’ un forum permanente che si svolgerà ogni triennio per assegnare il prestigioso riconoscimento ai professionisti del comparto turistico alberghiero e della promozione dell’offerta turistica italiana distintisi per impegno, capacità professionale, aggiornamento e innovazione – sottolinea Giuseppe Riticella, presidente del C.S.T.M. – una occasione imperdibile per incontrarsi, conoscersi, condividere esperienze professionali e confrontarsi sulle strategie più efficaci per migliorare il proprio lavoro con esperti tra le più innovative imprese alberghiere associate su tutto il territorio nazionale.

Hanno confermato la loro partecipazione il presidente della Fijet Italia (Federazione Nazionale dei Giornalisti e Scrittori di Turismo) Giacomo Glaviano, il Presidente di Federalberghi Sicilia e Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano Nicola Farruggio, Toti Piscopo, Amministratore Unico della LOGOS s.r.l. Comunicazione & Immagine, Tommaso Cerciello, Presidente Nazionale della PMI ITALIA (Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese),Sabrina Figuccia, Assessore al Turismo, Sport e impianti sportivi, politiche giovanili del Comune di Palermo.

Nel corso della cerimonia verranno conferiti prestigiosi riconoscimenti “Ad Honorem”, per celebrare i successi dei professionisti dell’ospitalità e la promozione turistico alberghiera, protagonisti assoluti del comparto che, nell’ultimo triennio – aggiunge Riticella – hanno saputo conquistare risultati di eccellenza in campi come la gestione complessiva dell’attività turistico alberghiera, le performance economico-finanziarie, la crescita e la motivazione del personale, con iniziative volte al rafforzamento del lavoro di squadra per i dipendenti dell’azienda, con azioni di team building e l’investimento di una percentuale dei ricavi nella formazione del personale, la capacità di innovazione e di applicazione di strumenti e risorse inedite nella conduzione dei vari reparti dell’hôtellerie, la promozione di progetti innovativi per il miglioramento dell’efficienza e della produttività aziendale.

Il premio “Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2022” è un importante riconoscimento di professionalità e meritocrazia a coloro che svolgono con grande amore e passione il proprio lavoro – evidenzia il presidente della Fijet Giacomo Glaviano – perchè contribuisce alla crescita e sviluppo socio-economico ed occupazionale di un paese in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando.Va ricordato, ltresì, che il turismo merita una corsia preferenziale, a partire dalla destagionalizzazione dell’offerta turistica con uno sforzo comune offrendo formule di turismo lento e sostenibile, responsabile ed eco-culturale, enogastronomico e del benessere, senza aspettare la prossima estate.

Il premio eccellenza verrà assegnato ogni triennio, per dare voce ai protagonisti dei settori dell’ospitalità, dell’accoglienza e la promozione turistica, professionisti d’eccellenza, membri dell’organismo datoriale, nella qualità di “Soci Ordinari Professional” che operano presso le imprese turistico alberghiere associate presenti su tutto il territorio nazionale, che hanno puntato principalmente sui propri asset naturali come la flessibilità, la creatività e, soprattutto, la capacità di adattarsi con rapidità ai cambiamenti, investendo nelle aree dove maggiore è la possibilità

di fare la differenza, nonché la creazione e lo sviluppo di legami sinergici con il proprio territorio in cui è inserita l’azienda.

Il Titolo “Honoris Causa” nella qualità di “Ambasciatore del Turismo”, rappresenta il perfetto simbolo, un importantissimo riconoscimento premiale sarà conferito esclusivamente a 12 professionisti eccellenti operanti nell’ambito del settore dell’ospitalità, dell’accoglienza e la promozione turistica, su proposta di una commissione “comitato tecnico scientifico” costituito da tecnici, docenti esperti e consulenti alberghieri con pluriennale esperienza nel settore, per essersi distinti sul campo per altissimi valori etici e morali, il loro impegno profuso, lo spirito di abnegazione e la professionalità dimostrata sul campo, investendo altresì nella formazione e nell’aggiornamento continuo per migliorare le loro performance aziendali e perseguire il massimo livello degli standard di qualità in ogni settore nell’ambito turistico alberghiero e per fronteggiare le sfide moderne del settore,

così nevralgico per l’industria del Turismo.