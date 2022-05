Palermo, 38enne incinta di 8 mesi muore improvvisamente in casa: nonostante il cesareo muore anche il bimbo

Una donna di 38 anni all’ottavo mese di gravidanza è stata trovata morta in casa dal marito: deceduto anche il bambino fatto nascere con parto cesareo d’urgenza

A trovare il corpo senza vita della moglie 38enne incinta di otto mesi sul pavimento della sua abitazione in via Antonio Vian a Palermo, è stato il marito che ha lanciato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 arrivati con il medico rianimatore, che hanno fatto di tutto per salvare la donna, senza però riuscirci.

Il corpo senza vita della 38enne è stato trasportato al Buccheri La Ferla della città, dove i medici hanno fatto nascere il bimbo con un parto cesareo d’urgenza, che purtroppo è deceduto dopo poche ore, nonostante le cure.

Come da prassi sono intervenuti anche i carabinieri, ma dalle prime notizie trapelate dovrebbe trattarsi di una decesso naturale causato da un malore improvviso. Il sostituto procuratore di turno nelle prossime ore dopo la ricognizione del medico legale deciderà se conferire l’incarico per l’autopsia, si spera solo sul corpo della madre.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO