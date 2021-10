Palermo, 45enne travolto e ucciso da 21enne, forse senza patente, che fugge e si costituisce diverse ore dopo

Tragico incidente all’alba: un uomo di 45 anni è morto, dopo essere stato travolto da un’auto il cui conducente, un 21enne è fuggito, per poi costituirsi diverse ore dopo

È accaduto intorno alle 4,30 del mattino nei pressi del mercato ittico alla Cala di Palermo. La vittima è Giovanni Pagliaro, 45enne di Ficarazzi, titolare di una rivendita di prodotti ittici e padre di due figli di 4 e 6 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella ad uno scooter Honda SH50, quando è stato travolto da una Smart, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.

I sanitari del 118 accorsi sul posto, non hanno potuto fare nulla per il 45enne se non costatarne la morte, che sarebbe avvenuta sul colpo. Il conducente dell’auto, un 21enne, che si era dato alla fuga, diverse ore dopo si è costituito presso la caserma dei carabinieri della Stazione Acqua dei Corsari, probabilmente perché gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno avviato le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona e l’ausilio di alcuni testimoni, avevano avviato le ricerche del pirata della strada.

Il 21enne che si è presentato dai carabinieri non avrebbe la patente e sembra che fosse sulla Smart insieme ad una ragazza. L’auto non sarebbe sua ma gli sarebbe stata prestata e l’avrebbe lasciata in zona Addaura. Inoltre gli inquirenti stanno verificando se il giovane abbia assunto nelle ultime ore droga o alcol e sono in corso accertamenti anche sulla macchina.



Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/