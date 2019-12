Palermo. 47Enne scende per controllare l’auto ma viene ucciso a colpi di pistola: indaga la polizia

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nella notte a Palermo: era sceso in strada a controllare la sua auto

L’omicidio è avvenuto in via Zumbo, a Palermo. La vittima è Paolo Lombardino, di 47 anni, carpentiere palermitano. Secondo quanto riferito dai familiari agli inquirenti, l’uomo sarebbe sceso in strada nel cuore della notte per controllare l’auto parcheggiata, ma improvvisamente sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola a una coscia.

La ferita ha però provocato un’emorragia e il 47enne è stato soccorso dai familiari che l’hanno portato all’ospedale Cervello della città, dove dopo le 3 della notte, nonostante le cure dei medici, a causa della notevole perdita di sangue, è deceduto.

Il personale ospedaliero ha quindi come da legge chiamato la polizia, che ha avviato le indagini.