Palermo, 49enne travolta da un’auto mentre torna dal supermercato: muore sul colpo

Una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’automobile mentre usciva dal supermercato



È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella bretella laterale in direzione Catania, subito dopo Bonagia, lungo la viale Regione Siciliana, a Palermo. La vittima è Rosalia Osman di 49 anni, residente nel quartiere Ciaculli. Secondo una prima ricostruzione, la donna era scesa a piedi per fare la spesa e stava facendo rientro a casa quando è stata è sopraggiunta un’auto che l’ha travolta trascinandola per più di 20 metri sull’asfalto: la donna è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini il 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Ferito anche il conducente dell’auto che è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale.