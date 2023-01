Palermo. Accusa un malore mentre gioca a calcetto: 37enne muore nel campetto. Inutili i soccorsi

È morto a soli 37 anni mentre giocava a calcetto davanti a quanti assistevano alla partitella: l’ipotesi è di un infarto fulminate

Il decesso si è verificato ieri sera nei campetti di calcio in via dell’Olimpo, a Palermo. La vittima è Francesco Del Cuore, di 37 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava giocando a calcetto quando improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I compagni intuendo che si trattava di qualcosa di grave, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 sono arrivati, che entrati sul terreno di gioco, hanno iniziato tentato di tutto, compreso il massaggio cardiaco per tentare di rianimare il 37enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: Francesco Del Cuore, è deceduto.

Del Cuore era un disegnatore, pittore, scultore, di fatto un’artista a 360 gradi, capace di catturare gli amanti del bello. I suoi disegni tra espressionismo, surrealismo e arte moderna venivano quotidianamente postati sulla sua pagina Instagram che, in breve tempo, ha raggiunto quasi 13 mila seguaci. Durante i suoi momenti creativi fissava gli obiettivi. Diceva sempre che erano quelli il primo passo per trasformare l’invisibile in visibile.