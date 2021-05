Palermo. Armao in visita al Laboratorio di Fisiopatologia Cellulare e Molecole del Policlinico Giaccone

Il Vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao in visita ufficiale il 17 maggio alle ore 12:30 al Laboratorio di Fisiopatologia Cellulare e Molecole del Dipartimento DICHIRONS del Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo

Lo scopo rendere omaggio ai ricercatori, che grazie alle risorse messe a disposizione dall’Assessorato regionale alla salute hanno portato alla luce alcuni eventi molecolari che innalzeranno la qualità dell’offerta sanitaria per i pazienti oncologici.

Il rappresentante del Governo Regionale guidato da Nello Musumeci andrà a congratularsi personalmente con tutta l’equipe di ricerca che ha individuato il punto debole delle cellule staminali che alimentano la crescita del tumore del colon-retto.

“La Sicilia – sottolinea il prof.Giorgio Stassi – si adegua alle realtà oncologiche più avanzate d’Italia e avvia un percorso di formazione al fine di offrire terapie quanto più possibile mirate in base alle specificità molecolari dei tumori”.



Il Vicepresidente e assessore all’economia Armao ha espresso questo desiderio (già programmato dal collega alla sanità Ruggero Razza) alla luce dei recenti risultati scientifici ottenuti dalla stretta collaborazione tra i gruppi di ricerca del dipartimento DICHIRONS e dal coinvolgimento interdipartimentale di altri gruppi con coloro che hanno contribuito all’espletamento della ricerca che ha già avuto un notevole impatto sociale.

All’incontro hanno già assicurato la loro presenza il Pro-rettore alla Ricerca e alla Terza Missione dell’Università degli Studi di Palermo prof.Livan Fratini, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia prof.Marcello Ciaccio, il Commissario Straordinario dell’AOUP “Paolo Giaccone” Ing. Alessandro Caltagirone, il Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche (DICHIRONS) prof.ssa Giuseppina Campisi, il Direttore del Dipartimento (BIND) prof. Giuseppe Ferraro, il Direttore del Dipartimento (PROMISE) prof. Antonio Craxì. Presenti anche i professori Gaspare Gulotta, Mario Adelfio Latteri, Massimo Midiri,Maria Rita Bongiorno Adriana Cordova e Antonio Russo.

