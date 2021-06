Palermo. Arrestata insegnante 46enne agrigentina: “violenza fisica e psicologica su bambini con meno di 4 anni”

Una maestra è stata posta agli agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti, violenza fisica e psicologica, ai danni dei bambini suoi alunni

Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, su richiesta della procura della Repubblica ha emesso provvedimento di arresti ai domiciliari per un’insegnante, di 46 anni, originaria della provincia di Agrigento, che lavora in una scuola dell’infanzia a Villafrati, nel Palermitano.

È stata la madre di una bimba di tre anni che fatto una segnalazione a seguito della quale i carabinieri della compagnia di Misilmeri e della stazione di Villafrati hanno avviato le indagini. Secondo quanto raccontato dal genitore, la figlia mostrava segni di malessere, aspetti caratteriali di sofferenza legati alla vita scolastica.

I militari hanno quindi piazzato una telecamera in classe, che ha “immortalato” il metodo “educativo” dell’insegnante: urla, minacce e percosse nei confronti degli alunni, tutti di età inferiore ai 4 anni. “Una condotta sistematica di violenza fisica e psicologica”, la definiscono gli investigatori.