Palermo. Auto si schianta contro un muro: perde la vita una 18enne, ferite altre tre ragazze

Tragico incidente nelle primissime ore di questa mattina: un’auto con quattro persone a bordo si è schiantata contro un muro: muore una diciottenne

È accaduto intorno alle 7.30, nel viale del Fante, non lontano dallo stadio delle Palme, a Palermo. La vittima è Carlotta Rosano, una ragazza di appena 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza viaggiava con altre tre persone a bordo di una Fiat 600 di colore grigio guidata da un’amica, quando, per cause in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro. Nel terribile impatto, tutti gli occupanti sono rimasti feriti e intrappolati nelle lamiere contorte della vettura.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dall’auto e gli uomini del 118 che li hanno soccorsi. Carlotta Rosano, le cui condizioni sono state giudicate serie, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però i medici non hanno potuto fare nulla, la diciottenne è deceduta poco dopo. Anche gli altri feriti sono stati trasportati a Villa Sofia, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, che sembrerebbe autonomo, sono stati eseguiti dalla polizia municipale. Da chiarire anche le condizioni della conducente al momento dell’impatto. Per lei sono stati richiesti i relativi test da eseguire direttamente in ospedale.