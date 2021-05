Palermo. Auto travolge una 46enne in prossimità delle strisce pedonale: morta sul colpo

Un incidente mortale si è verificato questa mattina, una donna è stata investita da un’auto ed è deceduta

È accaduto intorno alle 9,40, in via Duca della Verdura, angolo via Libertà, a Palermo. La vittima è una donna di 46 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, la donna camminava a piedi, poco distante dalle strisce pedonali, quando è sopraggiunta una Ford Mondeo, che l’ha investita. Nell’impatto la 46enne è deceduta.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che nulla hanno potuto fare per la donna. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale e l’infortunistica stradale, che si avvarranno delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.