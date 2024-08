Palermo. Barca a vela con 22 persone a bordo affonda per maltempo: 1 morto e 6 dispersi, 15 salvati dai pompieri

Una barca a vela di circa 56 metri con 22 persone a bordo è affondata a causa del maltempo: 15 persone sono state salvate dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco, sei sono ancora disperse, una è morta

L’incidente si è verificato intorno alle ore 5 di questa mattina nel tratto di mare davanti a Porticello, nota zona turistica a pochi chilometri da Palermo. La “Bayesian”, una barca a vela imbarcazione, che batte bandiera inglese, è affondata a causa di una tromba d’aria che si è abbattuta nella zona ed ora si trova a 49 metri di profondità. I vigili del fuoco hanno fatto immergere i sommozzatori per raggiungere lo scafo e hanno inviato un elicottero per perlustrare dall’alto la zona.

Nonostante i soccorsi sei persone sono ancora disperse ed è stato recuperato il corpo ormai senza vita del cuoco. I sei che mancano all’appello sono quattro britannici, un canadese e due americani.

I sopravvissuti sono cittadini inglesi, neozelandesi, irlandesi. Un superstite proviene dallo Srilanka e due hanno un doppio passaporto inglese-francese. Fra questi un bimbo di meno di un anno che è stato portato all’ospedale dei Bambini di Palermo per precauzione. Il piccolo è arrivato in ospedale con la madre che ha qualche ferita superficiale. Sta bene ma l’equipe medica lo sta sottoponendo ad alcuni esami per sicurezza.

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore sarà sentito il comandante, che al momento è molto provato da quanto successo.