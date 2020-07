Palermo. Bimba di 2 anni colpita dalle pale del ventilatore: operata d’urgenza, è grave

Un incidente domestico pare frutto dell’imprudenza poteva costare la vita ad una bambina di 2 anni

È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica in un appartamento del quartiere Noce a Palermo. Una bimba di appena di due anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un tragico incidente domestico: sarebbe finita contro le pale di un ventilatore.

Secondo quanto raccontato dai genitori, l’incidente sarebbe stato causato da un un “gioco” finito male. Un parente, sempre secondo il racconto, avrebbe presa la piccola in braccio e poi l’avrebbe lanciata in alto per poi riabbracciarla, ma in uno di questi lanci la bimba sarebbe stata colpita dalle pale del ventilatore collocato sul tetto.

Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina di Palermo, dove i medici a causa delle gravi ferite alla testa hanno deciso di intervenire con un delicato intervento neurochirurgico, che è stato eseguito nella giornata di ieri. La bambina adesso si trova ricoverata in Terapia intensiva. La prognosi è tuttora riservata.