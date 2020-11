Palermo. Bimba di appena dieci giorni stava soffocando: due agenti intervengono tempestivamente e la salvano

Tanta paura per una neonata di appena 10 giorni che stava per soffocare, ma fortunatamente due agenti intervengono tempestivamente e la salvano

La vicenda è accaduta nella serata ieri, in zona via Maqueda a Palermo. Una bambina di appena dieci giorni è stata salvata dal tempestivo intervento di due agenti di quartiere dell’Ufficio Volanti.

La piccola stava per soffocare e i due poliziotti, attirati dalle urla dei genitori che si erano accorti che la bambina era diventata cianotica, hanno dapprima effettuato le manovre per permettere alla neonata di tornare a respirare e poi l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale dei bambini. Qui i medici l’anno presa in carico e salvata.