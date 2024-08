Palermo. Bimbo di 3 anni cade nella piscina di casa e muore annegato: i genitori stavano riposando

Enrico Fertitta, u n bimbo che domani, avrebbe compiuto tre anni è morto annegato nella piscina di casa: inutile l’ intervento del 118

La tragedia è accaduta nel pomeriggio di oggi, 2 agosto, in via Tritone 13/G, vicino al lungomare di Barcarello, a Palermo. Secondo quanto al momento ricostruito, i genitori del piccolo, che hanno anche un figlio poco più grande, di 8 anni, erano in casa e stavano riposando. Il bimbo sarebbe uscito da solo in giardino, è caduto dentro la piscina ed è annegato. Quando il papà si è accorto dell’assenza del figlio, ha iniziato a cercato, chiamandolo a gran voce, fin qundo non ha fatto la tragica scoperta: Enrico era senza vita nella piscina. Chiamati dai genitori sono arrivati subito alcune ambulanze con il medico rianimatore, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia, del commissariato San Lorenzo che indagano sull’incidente. Nella zona della villa, nella borgata marinara di Sferracavallo, particolarmente frequentata d’estate, in tanti conoscono la famiglia del bambino. Davanti alla casa, dov’è avvenuta la tragedia, si è formato un capannello di amici e conoscenti, sconvolti per quanto accaduto.