Palermo. “Crisi economica per lockdown covid”: Commerciante si lancia dal quarto piano, morto

Il Covid uccide direttamente e anche indirettamente. Sarebbe la crisi economica generata dal lockdown per Coronavirus infatti la causa della tragedia verificatasi attorno alle 5 di questa mattina in via Filippo Parlatore, a Palermo.

Un uomo, di circa 60 anni, ha deciso di farla finita lanciandosi dal quarto piano del palazzo in cui viveva con la famiglia. Da quanto si apprende dal Giornale di Sicilia, il suicida era caduto in disgrazia anni fa e dopo aveva avviato il commercio di vestiti nei mercatini rionali come ambulante. Purtroppo però il lockdown imposto per arginare il Coronavirus e la conseguente impossibilità di lavorare lo avrebbero messo a dura prova, tanto da fargli compiere l’insano gesto.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e i sanitari del 118, purtroppo però al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del commerciante.