Palermo. Dopo i campi di concentramento ora c’è chi “affitta bilocale solo a vaccinati”: e via alle polemiche

L’annuncio online di un affitto immobiliare, riapre lo scontro tra pro e no vax: “Si affitta bilocale, ma solo a vaccinati”



Non si sono ancora spenti gli echi del medico palermitano che avrebbe pubblicato un post contro i non vaccinati, – pubblicazione poi smentita motivandola dicendo che gli avrebbero clonato l’account – che ne arriva un’altra dello stesso tenore.

Un tizio ha pubblicato un’inserzione online sul sito Immobiliare.it, con il quale intendeva affittare un appartamento in viale Aiace, in zona Mondello a Palermo. Una cosa normalissima se non fosse che oltre a prezzo e alle caratteristiche dell’immobile, tra i requisiti richiesti al pretendente affittuario, veniva richiesto in stampatello maiuscolo di essere vaccinato: “annuncio non rivolto a No Vax”.

Sui social ovviamente si sono scatenate le polemiche, il post ha fatto il giro del web, tra profili e pagine Facebook, con relativo scontro di idee tra quelle che ormai sono diventate due vere e proprio fazioni in lotta.

Alcuni invocano il diritto alla privacy non rispettato, altri parlano di discriminazione ingiustificata, e molti hanno notato che “si stanno alimentando sentimenti d’odio pericolosi”. Alla fine il proprietario – fortunatamente e saggiamente – ha rimosso l’annuncio dalla piattaforma.