Palermo. Due ragazzine di 12 e 14 anni in ospedale per intossicazione da alcol: pub chiuso per 30 giorni

Una vicenda che restituisce un quadro di assoluto degrado morale della movida palermitana e giovanile

Due ragazzine di appena 12 e 14 anni sono finite in ospedale, in stato di incoscienza, per aver ingerito troppo alcol riportando un’intossicazione etilica. Succede a Palermo, dove le due ragazzine si sono ridotte così male da non essere in grado neppure di contattare i propri familiari per chiedere aiuto.

Sulla scorta di questo grave episodio di intossicazione etilica, il Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia ha dunque disposto la sospensione della licenza del pubblico esercizio e la chiusura temporanea del pub “Don Chishiotte” di via Candelai, per la durata di 30 giorni, luogo dove le due ragazzine si sono ubriacate.

A riscontrare che il fatto fosse avvenuto proprio in quel locale sono stati i poliziotti che hanno scoperto come già all’interno dell’esercizio le due giovanissime avrebbero avuto malesseri e gravi stati confusionali tali addirittura da impedire loro persino di contattare i propri familiari.

“La censurabile condotta dell’esercente non si sarebbe limitata alla somministrazione alcolica ma avrebbe riguardato anche la mancata adozione di iniziative di soccorso, quali chiamare un’ambulanza per un pronto intervento medico o prestare, nell’immediato, aiuto – dice la questura – L’immediato provvedimento di chiusura del predetto locale è stato notificato nella scorsa serata dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura”.