Palermo, è Emanuele Grupposo la vittima dell’incidente in viale Regione Siciliana

È Emanuele Grupposo la vittima dell’incidente di ieri a Palermo. Tra le ipotesi della polizia municipale, le cause sarebbero dovute o ad un guasto meccanico o un malore improvviso della vittima

L’incidente mortale è accaduto ieri, 1 febbraio, in viale Regione Siciliana, all’altezza della sala Bingo poco prima di corso Calatafimi, a Palermo. La vittima è Emanuele Grupposo, 50 anni, di Altavilla Milicia, che lavorava come autista per un’azienda di Castelbuono.

Seconso quanto ricostruito, l’uomo era alla guida di un furgone e viaggiava in direzione di Catania, quando per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un camion della Reset, una delle municipalizzate del Comune, che viaggiava nella stessa direzione sulla carreggiata centrale della circonvallazione. Grupposo che dai rilievi sembra non abbia frenato, nel terribile impatto è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo, che hanno estratto il corpo del 50enne dalle lamiere contorte del furgoncino e il personale del servizio 118 , che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Tra le ipotesi formulate anche quelle di un guasto meccanico o di un malore improvviso dell’autista.