Palermo. È morto Biagio Conte: per mesi ha lottato contro il cancro

Biagio Conte è morto, da mesi lottava contro il cancro. Cordoglio unanime, da modo civile, ecclesiastico e politico

Biagio Conte è morto a 59 anni, alle sette di questa mattina, a Palermo, dopo una lunga malattia. Fratel Biagio è stato il missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo dove nel 1993 aveva fondato la Missione Speranza e Carità. “Restiamo uniti per un mondo migliore, insieme possiamo farcela”, aveva detto appena giovedì scorso durante la messa che dal giorno di Natale si è celebrata quotidianamente a mezzogiorno davanti alla stanza della sua agonia, nella sede della missione in via Decollati.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha proclamato il lutto cittadino. Attorno al letto del missionario laico, sono rimasti fino all’ultimo istante i suoi “fratelli” storici, persone che hanno prestato il loro tempo e la loro professione al sogno di un mondo migliore che Conte ha portato avanti a Palermo per oltre trent’anni. Francesco Russo, il medico-volontario che l’ha accudito con amore nei giorni più duri insieme con Antonio Fulco, il biologo che con lui si prendeva cura dei malati.