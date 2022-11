Palermo. Esplosione in fabbrica biscotti: cinque operai feriti, tre sono sono gravi con ustioni in più parti

Stavano collaudando forni, ma una fuga di gas ha provocato un’esplosione e cinque operai sono rimasti feriti: tre sono in gravi condizioni

Esplosione in un capannone a Palermo con il ferimento di cinque operai che stavano lavorando all’interno. È accaduto nella fabbrica di biscotti Frolsi in via Calcante alla Marinella, a Palermo. Secondo quanto ricostruito alcuni operai stavano eseguendo dei lavori all’impianto del gas e pare proprio che a una fuga accidentale sia all’origine dell’esplosione. Cinque operai sono rimasti coinvolti, tre dei quali in modo grave ed avrebbero riportato ustioni in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e che poi sono stati affidati ai sanitari del 118 che ne hanno trasportati due in codice rosso all’ospedale Civico nel reparto di chirurgia plastica uno in codice giallo a Villa Sofia. Gli altri due hanno riportato ferite più lievi e pare si siano diretti da soli in auto in ospedale.