Palermo. Gestore bar contro il Green pass: “qui entra chiunque, bianchi neri gialli pro e no vax”

“In questo esercizio possono entrare: bianchi, gialli, neri, omosessuali, marziani, animali, vaccinati e non senza nessuna distinzione. Per noi i nostri affezionati clienti sono tutti uguali. Vi aspettiamo”

È quanto si legge in un cartello esposto nella vetrina del bar Rosalba di Palermo. Il gestore dell’esercizio commerciale, sito in via Ammiraglio Rizzo, si schiera senza troppi peli sulla lingua contro il green pass, che da domani entra in vigore in tutta Italia.

Non si tratta di un’iniziativa isolata, in molte parti della Penisola già in molti hanno annunciato iniziative simili, magari senza esporre cartelli così “vistosi” ma con toni più pacati, ma resta il fatto che in questi esercizi commerciali non verrà richiesto il green pass.