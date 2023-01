Palermo. “Gli amanti della mia ex moglie”, volantino con le foto di tutti i protagonisti diventa virale e finisce in tribunale

Un volantino molto particolare è diventato virale, qualcuno lo ha fatto stampare e girare con le foto di una donna e di tutti quelli che indica come “gli amanti della mia ex moglie”

Decine di volantini sono apparsi sabato nella zona di via Sammartino a Palermo con la scritta “Gli amanti della mia ex moglie”, che sono stati rimossi, ma uno è stato fotografato su un furgone ed immediatamente come succede oggi, è finito sui social ed è diventato virale. Sul manifesto ci sono le foto di un uomo e una donna, ex coniugi e sotto le immagini di 15 uomini indicati come presunti amanti, con l’indicazione degli anni in cui si sarebbero verificati i presunti tradimenti.

Tra i 15 uomini ci sarebbero anche due ex calciatori del Palermo e un politico. Anche se la frase “gli amanti della mia ex moglie” fa riferimento all’ex marito, al momento non è chiaro chi sia il vero autore dell’iniziativa, che rischia di finire nelle aule dei tribunali, ed infatti quasi certo che alcuni di coloro postati nel volantino con tanto di foto sporgeranno querela.

Che la vicenda finirà in mano ai giudice appare cosa certa, perché sia la signora che l’ex marito – che attraverso il suo avvocato, Zelia Dionisio, fa sapere di essere totalmente estraneo ai fatti – hanno presentato una denuncia contro ignoti alla stazione Palermo Centro, nella quale la signora racconta di vivere da due anni nel terrore, in quanto “Già nel 2020 – racconta la donna – subito dopo la mia separazione, al mio avvocato era stato recapitato un volantino identico a quello che è comparso sabato in via Sammartino. Gli uomini indicati erano però 16 e non 15. Poi, per ben tre volte, come ho denunciato alle forze dell’ordine, mi è stata incendiata la macchina. L’ultimo rogo risale a dicembre e dall’inizio di gennaio, a distanza di 10 giorni circa, ho ricevuto anche alcuni messaggi molto volgari e chiaramente minatori da un numero sconosciuto”.

La donna inoltre esclude che possa essere stato l’ex marito a tappezzare il centro della città con quei manifesti: “Ma non riesco davvero a capire – spiega ancora la donna – chi possa essere l’autore di questi gesti”. I riferimenti, però, sono tutti legati alla sua vita privata: “E’ come se mi si accusasse di avere una relazione con qualcuno che non dovrei frequentare, ma ho sempre fatto tutto alla luce del sole e attualmente sono sola e non ho alcuna relazione. Per questo non riesco a capire…”.

Al momento l’ipotesi di reato è di diffamazione, ma gli inquirenti stanno facendo accertamenti per comprendere se si possa invece trattare di qualcosa di più grave, come lo stalking.