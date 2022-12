Palermo. Il giornalista Giacomo Glaviano premiato come “Ambasciatore del Turismo” dall’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali

Forum Accademia Nazionale Studi Turistici e Manageriali 2022. Premiati all’Astoria Palace Hotel di Palermo i professionisti del comparto turistico alberghiero e della promozione dell’offerta turistica italiana distintisi per impegno, capacità professionale, aggiornamento e innovazione

Su proposta del “comitato tecnico scientifico” costituito da docenti esperti e consulenti alberghieri con pluriennale esperienza nel turismo, per essersi distinti sul campo per altissimi valori etici e morali, ha premiato il giornalista Giacomo Glaviano con il titolo “Honoris Causa” nella qualità di “Ambasciatore del Turismo” consegnatogli dal presidente dell’Accademia Nazionale prof. Giuseppe Riticella “per significativi meriti professionali, l’impegno profuso e il raggiungimento di specifici obiettivi operativi conseguiti nel settore turistico alberghiero”.

Il giornalista Glaviano nel corso del suo intervento ha ricordato l’importante ruolo del turismo che merita la corsia preferenziale perchè svolge un’azione anticongiunturale a livello di ricchezza sul territorio e di mantenimento del livello occupazionale. Ha poi aggiunto che il turismo è una vera industria non inquinante per l’economia, grazie alla qualità dell’offerta , che necessita di un serio e sinergico lavoro di squadra prezioso per l’economia,che si caratterizza per la qualità dell’ambiente, la cultura dell’accoglienza, e un competitivo rapporto qualità-prezzi.

A conclusione del suo intervento il presidente dei giornalisti di turismo Glaviano ha ribadito che la Fijet continuerà a svolgere il suo attivo e militante ruolo nella promozione turistica, ricordando di avere sempre riservato un’attenzione particolare alla sua Sicilia, vero centro turistico del mediterraneo,ricchissimo di storia, tradizioni e bellezze naturali, con l’assegnazione e consegna dell’Oscar Mondiale a Caltagirone, città della ceramica, Palermo “Capitale della Cultura 2018” e Agrigento nel 2021 al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi che con le sue presenze ha superato la stessa Taormina.

Presenti alla cerimonia dell’Astoria Palace Hotel di Palermo “Sala degli Aragonesi” Roberto Lagalla,Sindaco della Città Metropolitana,accompagnato dall’assessore comunale al turismo Sabrina Figuccia; il giornalista Giacomo Glaviano presidente nazionale Fijet (Federazione Giornalisti e Scrittori di Turismo); Tommaso Cerciello ed Elena Matasaru (Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese); Giuseppe Riticella presidente Nazionale Accademia Studi CSTM e Salvatore Guglielmo Conigliaro, consulente legale; Toti Piscopo amministratore Logos-Comunicazione&Immagine, (coodinatore dei lavori), e numerosi rappresentanti delle imprese alberghiere associate del territorio nazionale.

Grande attenzione al turismo ha rivolto il Sindaco Lagalla, in particolare ai dati riguardanti i flussi turistici a Palermo e in Sicilia molto positivi su arrivi e presenze diffusi dal dipartimento Turismo della Regione, che vedono l’isola collocarsi tra le eccellenze italiane. L’intera Sicilia ha registrato numeri molto interessanti con mete che risultano particolarmente apprezzate sia dai turisti provenienti dal resto d’Italia che da quelli stranieri.

Molto amate – ha sottolineato – risultano essere le destinazioni più tradizionali, come il capoluogo di regione Palermo con la sua ricca proposta architettonica e culturale a cui affiancare le vicine mete marittime di Mondello e Cefalù, ma anche l’area del catanese, che attrae sia gli appassionati delle città storiche quanto gli amanti del trekking e della natura.