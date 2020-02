Palermo. Il sindaco Orlando da la cittadinanza onoraria agli equipaggi delle navi che operano nel mediterraneo

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ieri ha conferito la cittadinanza onoraria agli equipaggi di tre imbarcazioni che hanno soccorso migranti nel mediterraneo

Due ong, la nave “Mare Jonio”, con il Comandante Pietro Marron, la “Sea Watch”, con la portavoce Giorgia Linardi e i relativi equipaggi e l’Armatore Gaspare Giarratano del motopeschereccio “Accursio Giarratano” ed il Capitano Carlo Giarratano con l’equipaggio che interruppe le operazioni di pesca per soccorrere alcuni naufraghi, da ieri sono cittadini onorari di Palermo

Alla cerimonia era presente anche il giornalista tedesco Johannes von Dohnanyi nipote Hans von Dohnanyi, considerato dai nazisti come uno dei “capi spirituali della resistenza contro Hitler” e per questo ucciso dalla polizia segreta negli ultimi giorni della II guerra mondiale.







Hans von Dohnanyi ha salutato così i nuovi palermitani: “mio nonno non si è mai considerato un eroe ma, come amava ripetere, una persona che ha scelto semplicemente la via di un essere umano decente. Oggi questi pescatori, gli uomini e le donne di queste imbarcazioni non sono eroi ma solo persone che hanno scelto la via per essere umani e per ricordarci i valori fondanti dell’Europa uscita dalla guerra”.

“Ringrazio Von Dohnanyi in un giorno particolare per Palermo, – ha commentato il sindaco Orlando – un giorno nel quale ancora una volta la nostra città ha fatto una scelta di campo netta, accogliendo come concittadini, come già aveva fatto con la Guardia Costiera, persone che hanno scelto di essere dalla parte giusta della Storia. Persone che hanno scelto di salvare non solo e non già delle singole vite umane, ma lo stesso principio di umanità, il nostro essere persone umane che mettono la vita e la sua salvaguardia al centro”.