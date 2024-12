Palermo. Il video del fulmine che si abbatte sulla torre accanto ad una pizzeria: 4 feriti due sono gravi

Tragedia sfiorata ieri sera a Palermo a causa del maltempo: un fulmine ha scaricato la sua potenza su un ristorante e quattro persone sono rimaste ferite, due della quali gravemente

Quattro persone sono rimaste ferite a Palermo, due delle quali in modo grave. È accaduto nella serata di ieri venerdì 20 dicembre, nei pressi della pizzeria Braciera in Villa, nella storica villa Lampedusa. Era in corso un nubifragio, quando, come mostrano le immagini, un fulmine si è abbattuto su una antica torre che ha ceduto rompendosi e i detriti sono caduti sulla sala del ristorante colpendo quattro persone che stavano cenando.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso donne che stavano cenando nel locale, una della quali è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano, trasportati nel vicino ospedale di Villa Sofia, Ferito anche il cuoco del ristorante che sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica. Sul posto anche diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia.