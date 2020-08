Palermo. Immigrato ferisce a sprangate un poliziotto e poi si scaglia sulla porta blindata della sezione di polizia

Un immigrato del Bangladesh ha ferito con una spranga un poliziotto e poi ha danneggiato la porta blindata della sezione di polizia giudiziaria

È accaduto nella giornata di ieri presso la sezione di polizia giudiziaria di via Lo Forte, a Palermo. Un immigrato originario del Bangladesh, si è avvicinato alla porta degli uffici con una spranga in mano e quando un poliziotto si è avvicinato per chiedergli se avesse bisogno di aiuto, gli si è scagliato contro con inaudita violenza, ferendolo ad un braccio. Il poliziotto è finito in ospedale. L’uomo poi non contento, ha sfogato la sua rabbia sulla porta a vetri, urlando e chiedendo di essere rimpatriato in Bangladesh.

Infine gli agenti presenti sono riusciti a bloccarlo e a togliergli la spranga di ferro. L’immigrato quindi è stato portato negli uffici della polizia ed identificato.

Sulla vicenda è intervenuto Giovanni Assenzio, segretario generale provinciale Usip Palermo: “La politica rifletta su queste continue aggressioni, servono pene esemplari”. Poi ha aggiunto: “Troppo spesso i colleghi sono bersaglio di facinorosi e delinquenti che hanno il solo obiettivo di scagliarsi contro chi rappresenta lo Stato e tutela la collettività”.

Giovanni Assenzio infine ha concluso: “ il sindacato chiede che vengano emanate regole d’ingaggio garantite rispetto ai vari scenari operativi che si presentano e certezza della pena”.