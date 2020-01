Palermo. Incidente nella notte, auto si schianta contro un albero: muore un 32enne, ferita la fidanzata 29enne

Un tragico incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, un’auto si è schiantata contro un albero: muore un giovane di 32 anni e ferita gravemente la fidanzata di 29

È accaduto intorno alle 2.10, nel cuore del Parco della Favorita, nei pressi del cancello Giusino, a Palermo. La vittima è Antonio Vassallo di 32 anni, gravemente ferita la fidanzata M. S. di 29. Secondo una prima ricostruzione, i due erano a bordo di una Fiat Punto guidata dalla ragazza, quando, mentre percorrevano viale Diana in direzione Mondello, per cause in corso di accertamento, la 29enne avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero.

L’impatto – come si evince dalla foto – è stato violentissimo e Vassallo che si trovava sul sedile lato passeggero, sarebbe morto sul colpo e per estrarlo dalle lamiere accartocciate sono intervenuti i vigili del fuoco. La fidanzata invece è rimasta gravemente ferita e dopo essere stata soccorsa da un’ambulanza, è stata trasferita all’ospedale Villa Sofia della città: la prognosi è riservata.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Dai primi accertamenti si escluderebbe il coinvolgimento di altri mezzi. La salma del giovane è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale.