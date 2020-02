lunedi 17 febbraio 2020 il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova sarà a Palermo per incontrare le delegazioni delle marinerie di Sciacca, Licata e Porto Empedocle

L’incontro è stato sollecitato dall’On. Luca Sammartino e dal Sen. Nuccio Cusumano di Italia Viva e servirà per discutere e trattare i temi delle note emergenze del settore ittico, in forte crisi, anche in ragione delle discutibili restrizioni, determinate da norme comunitarie.