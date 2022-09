Palermo. Malore improvviso mentre è in bici: muore 31enne mamma di due bambini

Un malore improvviso ha stroncato la vita di una giovane donna di 31 anni, mamma di due piccoli bambini: inutili i soccorsi

È accaduto ieri pomeriggio in via Giulia Bonafede a Palermo. La vittima è Laura Spatola, di 31 anni, madre di due bambini che si era sposata lo scorso 24 luglio. Secondo quanto ricostruito, la giovane donna era in sella alla sua bicicletta elettrica, quando è stata colta da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che non le ha lasciato scampo. Allertati dai presenti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la 31enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduta.

Dell’accaduto si sono occupati gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. Dopo l’ispezione sul corpo della giovane da parte del medico legale, la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

Laura Spatola in via Casalini dove abitava, strada che collega viale Michelangelo e via Leonardo da Vinci era molto conosciuta e sui social in tanto hanno commentato la morte improvvisa. “Tutto volevo sentirmi dire ma non che morissi tu, che dolore, che strazio. Ti porterò sempre dentro il mio cuore, non ti scorderò mai. Adesso sei l’angelo più bello, veglia sulla tua famiglia, sui tuoi figli che amavi tanto”, scrive un’amica su Facebook.