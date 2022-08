Palermo. Malore improvviso mentre guida muore un 60enne: l’auto si ferma contro un albero

Colto da un malore improvviso mentre è alla guida impatta contro un albero: muore un 60enne

È accaduto questa mattina, intorno alle 8,30, in via Martin Luther King, a Palermo. La vittima è un uomo di 60 anni, H. V., di origine rumena. Secondo quanto ricostruito l’uomo mentre era alla guida di una Renault grigia, si è sentito male ed ha perso il controllo del mezzo che è andato ad impattare contro un albero nei pressi della Fiera del Mediterraneo, dove in questi giorni si creano le file in attesa dei tamponi.

L’uomo non è morto per l’impatto contro l’albero, che come si vede dalla foto e dai danni non particolarmente gravi riportati dall’auto, non è stato violento ed infatti i passanti accorsi subito dopo l’incidente, hanno trovato l’uomo vivo ma in condizioni molto gravi. Qualcuno in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, ha anche cercato di rianimarlo, ma purtroppo i medici al loro arrivo non hanno potuto fare nulla per il 60enne che è deceduto.

Sul posto oltre all’ambulanza sono arrivati gli agenti della polizia municipale, l’Infortunistica e i carabinieri.