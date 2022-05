Palermo. Malore improvviso mentre mentre corre alla Favorita: muore Nunzio Ganci, titolare del ristorante La Posada

Nunzio Ganci, 58 anni, titolare del ristorante La Posada di Palermo è morto colto da un malore improvviso mentre correva: inutili i soccorsi



Il decesso è avvenuto intorno alle 9 tra i viali della Favorita a Palermo. Secondo quanto ricostruito, Nunzio Ganci, come era solito fare, questa mattina stava correndo, quando arrivato nei pressi di Case Rocca, è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. Sul posto tempestivamente è arrivata un ambulanza, ma il personale a bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.

Ganci che era titolare del ristorante La Posada di via Emerico Amari, a due passi dal Politeama, era molto conosciuto anche nell’ambiente podistico palermitano per la sua grande passione per la corsa.