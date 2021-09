Palermo. Malore improvviso: muore a 54 anni il giornalista Fulvio Mondello stroncato da infarto

Fulvio Mondello, 54 anni, giornalista noto e amato, è morto ieri sera stroncato da un infarto fulminante



Fulvio Mondello, laureato in Giurisprudenza, aveva soli 54 anni ed era un cronista noto in città, che per anni ha condotto un tg sportivo su Telesud ed oltre a scrivere di calcio era anche appassionato di cinema. Fulvio Mondello, soprannominato da alcuni colleghi il “gigante buono” per la sua altezza e i suoi modi, sempre pacati ed educati, secondo quanto comunicato è deceduto a causa di un infarto improvviso sopraggiunto subito dopo cena.

I funerali si svolgeranno giovedì mattina alle 10 nella chiesa di Santa Chiara. Mondello lascia una moglie e un bambino di 11 anni.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/