Palermo. Marito e moglie litigano su un balcone poi cadono giù: entrambi ricoverati in ospedale

Forse una lite tra marito e moglie culminata in un volo di quattro metri dal balcone di casa: entrambi sono finiti in ospedale

È accaduto la scorsa notte in un appartamento in via Giulio Verne a Palermo. Come sono andati realmente i fatti è ancora da chiarire, l’unica certezza è che Marito e moglie, lui 41 anni e lei 35, sono caduti giù da un balcone, rimanendo gravemente feriti.

L’ipotesi al momento più accreditata e che la coppia abbia iniziato a litigare prima verbalmente e poi dandosi spintoni e proprio una di queste spinte ha probabilmente provocato la caduta di uno dei due coniugi, che poi si sarebbe trascinato dietro l’altro. Fatto sta che i due sono precipitati giù dal balcone insieme e sono finiti sulla strada sottostante dopo un volo di quattro metri.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due litiganti in ospedale. La donna è ricoverata al Civico, mentre il marito al trauma center dell’ospedale Villa Sofia. Le loro condizioni non sono note e la prognosi sarà sciolta solo nelle prossime ore.

Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto sentendo i testimoni. C’è da capire quali fossero i rapporti fra i coniugi e stabilire la sequenza dei fatti che ha portato all’incidente e soprattutto accertare se il gesto sia stato frutto di un caso o intenzionale.