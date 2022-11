Palermo. Morto il tatuatore Sergio Spatola per un malore improvviso: era conosciuto da tantissimi palermitani

Sergio Spatola, tatuatore palermitano, conosciuto da tantissimi in città, è morto a causa di un malore improvviso

La morte improvvisa di Sergio ha sconvolto quanti lo conoscevano, che lo descrivono come un uomo allegro e pieno di vita, con un sorriso contagioso pronto a dispensare consigli su cosa tatuare. In molti, tra chi in passato ha scelto proprio Spatola per effettuare il primo tatuaggio, lo ha voluto ricordare con una frase di commozione: “Ciao Sergio Spatola. Ti voglio ricordare così. T.v.b. fai buon viaggio mi dispiace tanto. Quanti bei ricordi”, scrive l’account Lavaggio Più, mentre Loredana Andriolo ha scritto: “Sergio se solo mi avessi ascoltato quel giorno, amicone mio, ti porterò x sempre nel mio cuore e nei tuoi tatuaggi indelebili”. In molti lo hanno voluto ricordare con la foto che li ritrae insieme dopo un tatuaggio.