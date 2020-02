Palermo. Nigeriano tenta di violentare 16enne che viene soccorsa dai passanti: arrestato grazie alle telecamere

Un nigeriano 36enne senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia, perché accusato di avere tentato di violentare una ragazzina di 16 anni

La Polizia di Stato ha individuato un nigeriano di 36enne e sottoposto a “fermo di indiziato di delitto”, autore di una tentata violenza sessuale avvenuta lo scorso 3 febbraio ai danni di una 16enne palermitana.

L’aggressione è avvenuta lo scorso lunedì, in via Maqueda, zona centralissima di Palermo. La vittima, una ragazzina di 16 anni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era seduta sui gradini di una chiesa, quando è stata avvicinata da un uomo che le si è seduto accanto. Trascorsi pochi istanti il 36enne ha bloccato il braccio della ragazzina ed ha iniziato a toccarla con insistenza, la vittima, anche se terrorizzata, è riuscita a divincolarsi ed allontanarsi, ma l’aggressore è salito su una bicicletta e l’ha inseguita, raggiungendola dopo alcuni metri e tentando di trascinarla in un vicolo.

La 16enne a quel punto si è messa ad urlare, riuscendo ad attirare l’attenzione di alcuni avventori di un bar delle vicinanze, che fortunatamente sono intervenuti in soccorso, riuscendo a mettere in fuga l’aggressore.

Gli agenti di polizia dopo la denuncia hanno avviato le indagini e grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire al nigeriano che è stato trovato a bordo della bicicletta, quindi bloccato e portato negli gli uffici del Commissariato, Infine associato al carcere Lorusso di Pagliarelli.