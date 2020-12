Palermo. Operaio vola giù dal terzo piano a causa di una folata di vento: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi: un operaio mentre lavorava sul un tetto è caduto. Le sue condizioni sono gravi



È successo nel pomeriggio di oggi in viale Piazza Armerina, nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. L’uomo, F.R. le iniziali, di 44 anni, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto di un palazzo a tre piani, quando, forse a causa di una folata di vento, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente da un’altezza di circa 8 metri.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso al Trauma center di Villa Sofia, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma toracico e diverse fratture costali e facciali.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro sono condotte dalla polizia che hanno ascoltato alcuni testimoni e il collega del ferito, oltre agli accertamenti di rito per chiarire se siano state rispettate le norme di sicurezza previste per i lavori in quota.