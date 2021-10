Palermo. Orlando al corteo Pride contro la bocciatura del Dl Zan: “votazione eversiva”

“È una pagina nera nella vita parlamentare del nostro Paese, perché quello che è accaduto al Senato pesa come un’ombra. È stata un votazione eversiva che contrasta e viola i diritti della Carta costituzionale”

Questo il commento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, partecipando al corteo organizzato dal coordinamento Palermo Pride, partito dal Foro Italico e che ha sfilato per le strade e le piazze della città.

Un corteo “colorato” che dopo anni di assenza a causa della pandemia, è tornato in piazza a manifestare contro la bocciature al Senato del Dl Zan. “Questa è la Palermo dei diritti che si rivolge all’Italia dei diritti negati- – ha aggiunto Orlando – Il Parlamento ha scritto una pagina nera della vita del nostro paese che fa fare un salto indietro rispetto ad un cammino che la città di Palermo, invece, continua. E la partecipazione di tanti cittadini in questa iniziativa è il segno di una città che lotta e sempre continuerà a farlo per il rispetto di tutti i diritti”.

Il corteo si è fatto notare non solo per la “colorazione”, ma sopratutto per i Cartelli con le facce di Salvini e di Draghi sporche di sangue.

