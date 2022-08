Palermo. Perde il controllo della sua Kawasaki e si schianta in una rotonda: perde la vita un 29enne

Un incidente mortale si è verificato questa notte allo Zen: un giovane motociclista ha perso la vita

È accaduto intorno alle 3 in via Lanza di Scalea, poco prima del Velodromo, a Palermo. La vittima è Andrea Aiello di 29 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella a una moto Kawasaki quando poco prima del Velodromo,per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Nell’impatto al suolo il suo corpo è stato sbalzato sul prato di una delle rotatorie facendo un volo di diversi metri. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 29enne.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica .