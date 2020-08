Palermo. Perde il controllo della sua Yamaha R1 1000 e si schianta sull’asfalto: muore un 21enne

Ancora un drammatico incidente mortale. Un giovane motociclista è morto dopo avere perso il controllo del mezzo



È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Gibilrossa, nella zona di Ciaculli a Palermo. La vittima è un motociclista di Termini Imerese, Francesco Bologna, di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua Yamaha R1 1000 e stava tornando da una gita nella zona di Gibilrossa, insieme ad un gruppo di motociclista, quando in prossimità di una curva, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi sull’asfalto. L’impatto con il suolo è stato violento e il 21enne sarebbe morto sul colpo.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Nel sinistro non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo. La salma del 21enne è stata portata alla medicina legale del Policlinco, su disposizioni del magistrato di turno.