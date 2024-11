Palermo. Precipita un ascensore “fai da te”: cinque feriti tra cui tre bambini, la mamma è in gravi condizioni

Sono cinque le persone rimaste ferite a causa di un cedimento di un montacarichi, due donne e tre bambini, la madre dei piccoli è stata portata in codice rosso all’ospedale Civico, l’altra ferita e i tre bimbi,sono condizioni sono meno gravi

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri sera, 16 novembre, intorno alle 23. in via Mura 7, di San Vito nel rione Capo, accanto al comando provinciale dei carabinieri in una palazzina a due piani senza scale e ascensore collegata soltanto da un montacarichi interno costruito di fortuna, che ha ceduto. Secondo una prima ricostruzione, i tre piccoli con la madre e la nuora della donna stavano salendo al primo piano quando le funi si sono spezzate probabilmente per il troppo peso e quello che più che un ascensore era un rudimentale montacarichi si è schiantato al suolo.

L’allarme è stato lanciato dai familiari e i vicini, che hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha richiesto immediatamente rinforzi e avvisato i vigili del fuoco. Gli uomini del 118 hanno trasportato i tre piccoli al reparto di pediatria dell’ospedale Cervello, dove ora sono ricoverati, oltre alla madre, che si è fratturata entrambe le gambe ed è stata operata d’urgenza al Civico, la nuora invece è stata trasportata al civico in codice giallo.

I vigili del fuoco,con l’ausilio di una scala, hanno fatto scendere dalla finestra un altro familiare, bloccato al piano superiore per via del montacarichi fuori uso. L’uomo sentito dagli agenti della polizia che indagano sull’incidente, ha ammesso di aver costruito lui il montacarichi grazie alle conoscenze legate al suo mestiere, quello del fabbro.