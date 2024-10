Palermo. Processo Open Arms a Salvini: manifestazione della Lega, presenti ministri e parlamentari

“Qui aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. A testa alta, senza paura, per l’Italia e gli italiani”

Lo ha scritto su X Matteo Salvini, leader della Lega, che questa mattina è nell’aula bunker del carcere palermitano per l’udienza del processo Open Arms. La Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito 5 anni fa quando era ministro dell’Interno nel governo Conte 1 lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla Open Arms rimasti in mare per 19 giorni.

In contemporanea è in corso nella piazza Politeama del capoluogo siciliano la manifestazione della Lega. In solidarietà a Matteo Salvini, sono arrivati i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, oltre a Massimiliano Romeo, Nicola Molteni, Luca Toccalini, Silvia Sardone e diversi parlamentari nazionali e regionali della Lega. Alle 11 è arrivato anche Giancarlo Giorgetti. Il ministro subito dopo l’arrivo si è messo in posa con tutti i parlamentari e gli altri ministri presenti per la photo opportunity a sostegno di Salvini.