Palermo. Protesta di avvocati e carabinieri no vax in un centro vaccinale finisce in battibecchi e urla

Quattro tra carabinieri e avvocati contrari al vaccino anti covid, hanno inscenato una protesta pacifica in un centro vaccinale, inevitabilmente finita in polemica, battibecchi e urla

È accaduto nella giornata di ieri nel centro vaccinale La Torre di Palermo, dove quattro persone, tre uomini e una donna si sono messi regolarmente in fila, ma quando sono arrivati al tavolo del medico per la visita preliminare, hanno rivelato la loro vera identità e dichiarato di essere presenti solo per protestare.

Inevitabilmente le idee dei quattro diametralmente opposte a quelle dei vaccinatori, che prima hanno iniziato a fare domande, poi messo in dubbio non solo l’utilità dei vaccini e l’efficace, definendoli pericolosi, con uno di loro che si è anche rifiutato di indossare la mascherina, hanno innescato, prima le polemiche, poi diventate battibecchi e finite con urla e grida, che hanno attirato l’attenzione dei presenti.

Il responsabile dell’hub Francesco Cascio per placare gli animi ha quindi chiamato la polizia e la vigilanza presenti nel centro, che hanno risolto la diatriba.