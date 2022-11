Palermo. Rapina un’anziana 85enne e le porta via la pensione: 39enne incastrato dalle telecamere

La squadra mobile di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.G. un pluiripregiudicato di 39 anni accusato di avere aggredito e rapinato un’anziana

Il fatto è stato commesso lo scorso 2 novembre nei pressi dell’ufficio postale di via Rocco Pirri a Palermo. La vittima è una donna di 85 anni che aveva prelevato la pensione nell’ufficio postale nei pressi della stazione centrale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia anche tramite le immagine delle telecamere della zona, l’anziana dopo essere uscita dall’ufficio postale è stata seguita fino a casa, poi arrivata nel portone dell’abitazione, il rapinatore l’ha spinto per strapparle circa 600 euro e le ha sbattuto più volte la testa sui gradini, poi si è dato alla fuga. L’ottantacinquenne a causa dell’aggressione e rimasta ferita e portata in ospedale dove è ancora ricoverata, qui i medici le hanno diagnosticato gravi lesioni alla testa e alla faccia oltre a ferite a un braccio e la frattura di una vertebra.

Gli inquirenti sono arrivati ad individuare il rapinatore grazie alle immagini che le telecamere della zona e nel video diffuso dalla polizia di Stato si vede un uomo seguire l’anziana e poi entrare in azione per poi fuggire.