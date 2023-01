Palermo. Riscaldamenti guasti a scuola: bimba si sente male, va in ipotermia e viene portata in ospedale

Una brutta storia finita bene, ma che è lo specchio di come stanno messi diversi edifici scolastici in Sicilia



È accaduto martedì scorso nella scuola Emanuela Loi, in via Dogali, a Palermo. Una bambina che frequenta la quinta elementare, mentre era nella sua aula non riscaldata a causa di un guasto all’impianto del’istituto, resa gelida dal freddo di questo giorni, ha iniziato a tremare e a sentire le gambe intorpidirsi fino a sentirsi male. Immediatamente l’insegna ha richiesto l’intervento del personale del 118, che arrivato sul posto, ha trovando la bambina con un principio di ipotermia, è stata portata in ospedale.

Come prevedibile, all’uscita dalla scuola è scattata la protesta dei genito, a cui la preside indignata per quanto accaduto ha risposta : “Se il Comune non interverrà, sarò costretta a chiudere il plesso”.

L’incidente, fortunatamente finito bene, pare sia stato causato impianto di riscaldamento andato in tilt per colpa di una perdita nelle fognature. L’intervento per la riattivazione adesso è urgentissimo. Bisogna riparare il tubo di scarico che si trova tra il piano di fondazione e il solaio al piano terra, uno spazio difficilmente accessibile per questioni igienico-sanitarie. Lì il ristagno di acque nere maleodoranti ha trasformato i locali in un ricettacolo di mosche, scarafaggi e zanzare.

La preside della scuola Rosaria Corona verbalizza l’accaduto in una circolare: “Una bambina della classe quinta, a seguito di malore ed evidente tremore e intorpidimento delle gambe durante il normale svolgimento delle attività didattiche, è stata condotta in ospedale dagli operatori del 118, tempestivamente chiamati, e il genitore riferisce che i medici abbiano appurato che si sia trattato di un principio di ipotermia”. L’impianto di riscaldamento è inutilizzabile, perché disattivato dopo il sopralluogo di Amg gas. “Questo mette in grave pericolo la salute degli studenti e delle studentesse che in queste giornate invernali sono costretti a trascorrere ore a scuola con temperature non adeguate – si legge ancora nella circolare della dirigente scolastica -. C’è il rischio, inoltre, che la costante fuoriuscita di acqua possa irrimediabilmente danneggiare le fondazioni dell’edificio”.

Persino il prefetto a luglio e a ottobre ha sollecitato l’amministrazione al ripristino dell’impianto. “Ma nessun intervento è stato realizzato” precisa la preside. “Il Coime, a seguito di sopralluogo, ha più volte comunicato che è impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto trattandosi di intervento su locale confinato – ha puntualizzato -. Per via della difficoltà nella perlustrazione, è impossibile fare un preventivo. Dunque i relativi costi dell’intervento di riparazione non sono noti e resta inteso che sono da ribaltare completamente al Comune di Palermo”.

A tutto ciò si aggiunge il rispetto dei protocolli anti-covid. “L’applicazione di prevenzione per il contenimento del contagio del virus sta rendendo le temperature all’interno degli ambienti scolastici ancora più rigide – conclude la preside – sollevando le preoccupazioni e il malcontento delle famiglie che si rifiutano di far frequentare i figli. Se il Comune non interverrà, sarò costretta a chiudere il plesso, con aule e uffici amministrativi”.