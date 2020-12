Palermo. Rischia di essere travolto da Suv con 5 giovani che rimproverati lo picchiano e derubano: arrestati

Un uomo mentre attraversava sulle strisce ha rischiato di essere travolto da un Suv, i 5 giovani a bordo, rimproverati, sono scesi hanno picchiano e derubato il pedone: arrestati da un poliziotto fuori servizio





La scena è iniziata intorno alle 17 di sabato scorso in via Roma a Palermo, dove un uomo stava attraversando la strada sulle strisce. Proprio in quel momento è sopraggiunto un suv che ha rischiato di travolgerlo. L’uomo instintivamente avrebbe rimproverato il conducente del mezzo e poi avrebbe anche cercato di fotografare la targa per sporgere denuncia, ma i cinque giovani a bordo dell’auto se ne sarebbero accorti e dopo essersi fermati, hanno picchiato con calci e pugni il malcapitato e prima di andare via a tutto gas, gli hanno anche sottratto il cellulare.

Ma un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alle fasi finali della scena, dopo aver lanciato l’allarme alle centrali operative delle forze dell’ordine, si è messo all’inseguimento riuscendo ad intercettare il Suv in via Mariano Stabile, dov’era rimasto bloccato nel traffico. Nel frattempo sul posto sono arrivati alcuni agenti in motocicletta che hanno bloccato il gruppo di giovani e poi recuperato nelle vicinanze il cellulare della vittima.

I cinque sono stati quindi arrestati con l’accusa di lesioni personali e rapina, mentre la vittima è stata portata all’ospedale civico, dove è stato curato e subito dimesso.