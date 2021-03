Palermo. Rischia di soffocare per boccone di traverso: la moglie guidata per telefono dal 118 lo salva

Una storia con un lieto fine: un uomo stava soffocando, la moglie chiama il 118 e l’operatore per telefono le dice cosa fare e salva il marito

È accaduto in un appartamento di via Torrente d’Inverno a Palermo. Un 45enne è stato salvato dalla propria moglie e dagli operatori della sala operativa del 118. L’uomo stava mangiato della salsiccia ed un boccone gli è andato di traverso. La moglie si accorge che il 45enne era già cianotico e stava rischiando di morire soffocato è chiama il 118. Dalla sala operativa gli risponde l’infermiere Daniele Di Dio, che attiva l’invio dei soccorsi, ma intuendo che forse non sarebbero arrivati in tempo, da le indicazione alla signora su come intervenire con la manovra di Heimlich. Si tratta di una tecnica di primo soccorso che serve a rimuovere un’ostruzione delle vie aeree e che costituisce un’efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.



La donna seguendo le indicazioni dell’operatore, cinge il marito con le braccia e con i pugni inizia a pressare nella zona della bocca dello stomaco, dando contemporaneamente una serie di colpi finché il marito ha espulso il pezzetto di carne che lo stava soffocando, salvandolo da morte certa.

L’uomo deve la vita alla tempestività dell’intervento e alla lungimiranza dell’operatore: “Quando ci rendiamo conto che la vita è legata a pochi minuti, i nostri infermieri – ha commentato Marco Palmeri medico rianimatore responsabile della sala operativa di Palermo – sono formati per dare immediatamente le cosiddette istruzioni pre arrivo. Queste consistono nella guida per telefono alle tecniche salvavita come il massaggio cardiaco o le manovre di disostruzione delle vie aeree come è avvenuto in questo caso”.