Palermo. Risultati positivi al Covid 4 medici dell’ospedale Cervello tutti vaccinati con doppia dose

Sono quattro i medici in servizio all’ospedale Cervello di Palermo, tutti vaccinati con doppia dose, risultati positivi al covid

I quattro medici tutti asintomatici, sono stati messi in isolamento domiciliare. In alcuni casi sono risultati positivi anche i familiari dei medici che lavorano nel reparto Covid dell’ospedale. Al momento su 32 ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale 30 sono i non vaccinati.

Come ha spiegato – qui l’articolo – dal virologo Prof. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova: “Quello che vediamo è che la variante Delta del coronavirus può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave; in quelli che hanno fatto due dosi, se hanno superato i 7-8 mesi dalla vaccinazione e sono persone fragili e anziane, può causare malattia grave”.

Chiare le parole di Crisanti che arrivano dopo centinaia di casi di vaccinati con doppia dose risultati infettati.