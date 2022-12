 Palermo. Sciopero dei trasporti urbani e cortei: fermi i bus e tram Amat

Mattinata di sciopero a Palermo, sui trasporti si è stata registrata una massiccia dei dipendenti Amat per il servizio Tram, oltre ad un folto corteo di lavoratori, disoccupati e precari contro il governo

Quasi tutte le corse sono state annullate e l’azienda trasporta parla di un’adesione dell’80%. Per gli autobus, sciopero proclamato dai Cobas, l’adesione è stata circa del 26% sempre in base ai dati forniti dall’azienda trasporti. I sindacati affermano che per quanto riguarda i tram l’adesione è stata del 100% mentre su gomma di oltre il 40%.

Sempre a Palermo si è svolto un corteo di lavoratori, disoccupati e precari contro il governo e le sue politiche nella giornata dello sciopero generale del sindacalismo di base. Il corteo si è mosso dal Tribunale di Palermo fino ad arrivare in Prefettura. “Emergenza Palermo! Casa lavoro e reddito di cittadinanza. Tavolo di crisi subito” si legge in uno striscione. I manifestanti infatti chiedono l’apertura di un tavolo permanente di crisi per affrontare le emergenze sociali che colpiscono il capoluogo siciliano. “A seguito dei forti rincari e dell’aumento del costo della vita – sostengono i sindacati – il problema del diritto alla casa e del rischio sfratti e sgomberi è un tema urgente da risolvere per garantire a migliaia di famiglie palermitane un diritto fondamentale”.