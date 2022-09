Palermo. Scontro moto contro auto, 58enne si schianta sul parabrezza e poi a terra: muore nonostante i soccorsi

Ancora un incidente mortale sulle strade del capoluogo siciliano: un motociclista è morto dopo una scontro con un’auto

È accaduto nel primo pomeriggio in via Olio di Lino, a Palermo. La vittima è il 58enne Silvestre Maniscalco. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella ad una moto, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’Alfa Romeo che procedeva nel senso opposto. L’impatto è stato violentissimo e il 58enne è stato sbalzato dalla sella andando a schiantarsi contro il parabrezza dell’auto per poi cadere rovinosamente a terra.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare se non costarne il decesso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.